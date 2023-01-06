Каир, 6 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. В Египте в канун Рождества возле христианских храмов и церквей усилены меры безопасности.

EPA/KHALED ELFIQI/ТАСС Богослужение в коптской православной церкви Святого Марка в Каире

В основном это касается храмов коптской православной церкви, последователями которой являются около 15% населения страны.

Церкви охраняются. Полицейские наряды размещены также вдоль дорог, ведущих к храмам.

Допускать в квартал в каирском районе Аббасия, где расположен собор святого Марка, будут только христиан, имеющих специальные приглашения на праздничную службу.

Основные торжества пройдут в соборе Рождества Христова в Каире. Рождественскую литургию в нём отслужит предстоятель коптской православной церкви патриарх Тавадрос II.

Напомним, в апреле 2020 года полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки в праздник Пасхи.

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