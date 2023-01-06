Анкара, 6 января, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Власти Турции оповестили руководство Армении о снятии запрета на прямые грузовые авиаперевозки. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, сообщает издание Sputnik Армения.

Sean MacEntee Авиаперевозки

По словам Унаняна, восстановление грузоперевозок было одной из договоренностей, которые были достигнуты во время июльской встречи между спецпредставителями Турции и Армении.

«Мы ожидаем, что следующая договоренность — об обеспечении возможности для пересечения сухопутной границы для граждан третьих стран, также будет воплощена в жизнь в кратчайшие сроки», — приводит агентство его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали безальтернативным посредником между странами Запада и Россией. В Москве состоялись переговоры представителей минобороны России, Турции и Сирии.

Читайте также: Турцию просят наказать за тесное сотрудничество с Россией