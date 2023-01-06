Турция оповестила Армению об отмене запрета на прямые грузоперевозки
Анкара, 6 января, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Власти Турции оповестили руководство Армении о снятии запрета на прямые грузовые авиаперевозки. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, сообщает издание Sputnik Армения.
По словам Унаняна, восстановление грузоперевозок было одной из договоренностей, которые были достигнуты во время июльской встречи между спецпредставителями Турции и Армении.
«Мы ожидаем, что следующая договоренность — об обеспечении возможности для пересечения сухопутной границы для граждан третьих стран, также будет воплощена в жизнь в кратчайшие сроки», — приводит агентство его слова.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали безальтернативным посредником между странами Запада и Россией. В Москве состоялись переговоры представителей минобороны России, Турции и Сирии.
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