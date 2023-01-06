Лиссабон, 6 января, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Легендарный бразильский сёрфер Марсио Фрейре погиб на побережье Португалии во время катания на волнах. Об этом сообщает 6 января издание L'Équipe.

Иван Айвазовский. Подъезд к городу ночью.

47-летний Фрейре упал с доски для сёрфинга во время катания на буксире у пляжа Прайя-ду-Норти в районе порта Назаре. Спасатели обнаружили, что у мужчины остановилось сердце, и попытались вернуть его к жизни прямо на песке. Реанимационные мероприятия не дали результата.

Отмечается, что в этот день условия на море не были особенно опасными. Фрейре стал первым сёрфером, погибшим в этом месте.

Многие сёрферы съезжаются на Прайя-ду-Норти из-за «каньона Назаре» — разлома на дне моря, обеспечивающего особенные условия для катания на волнах. Так, в 2020 году немец Себастьян Штюдтнер установил здесь мировой рекорд, поднявшись на волну высотой более 26 м.

Бразилец Марсио Фрейре был одним из трёх серферов, которые прославились как «Бешеные псы» после покорения гигантской волны на Гавайях. О них сняли одноименный документальный фильм в 2016 году.