Нджамена, 6 января, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Западные СМИ, публикующие информацию о якобы новой попытке государственного переворота в Чаде, пытаются нагнетать обстановку вокруг событий, произошедших в республике месяц назад. Об этом 6 января сообщили в посольстве РФ в Чаде.

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В диппредставительстве пояснили, что 5 января официальный представитель правительства Азиз Махмат Салех рассказал о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по преступлениям, совершённым в декабре прошлого года с целью дестабилизации ситуации и подрыва конституционного строя.

«Нагнетание обстановки вокруг события месячной давности активно подхвачено западными средствами массовой информации, такими как Reuters, Би-би-си, Agence France-Presse, что де-факто выполняет дестабилизирующую роль», — приводит комментарий посольства ТАСС.

В российской дипмиссии отметили, что в распространенном заявлении представителя чадского правительства говорилось о том, что власти будут и дальше открыто информировать общественность о ходе расследования.

Напомним, что в декабре прошлого года в Чаде приговорили свыше 260 человек, участвовавших в антиправительственных демонстрациях, к тюремному заключению на сроки от двух до трёх лет.

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