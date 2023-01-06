Киев, 6 января, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Сотрудники государственного бюро расследований Украины 6 января провели обыск в доме врио главы Херсонской области Владимира Сальдо.

RobillardMichel Обыск

Предполагается, что речь идет о доме во временно оккупированном ВСУ Херсоне.

В спецслужбе уточнили, что изъяли историческую литературу, в том числе книгу о Екатерине II, «сведения о структуре оккупационной администрации» и «конспекты, в которых записывались особенности российского законодательства».

Ранее в Киеве против Сальдо (он занимал пост мэра Херсона в 2002–2012 годах в период нахождения региона в составе Украины) было возбуждено уголовное дело по статье о «коллаборационизме».