Цюрих, Швейцария, 6 января, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Возможность возвращения сборных России и Белоруссии на международные соревнования обсудит конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в мае. Об этом 6 января сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

Maksim Konstantinov/Global look press Сборная России по хоккею

«Подтверждаю, что такое решение будет принято на конгрессе в Финляндии в мае», — сказал Тардиф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IIHF не включила сборные России и Белоруссии в состав групп на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2024 года.