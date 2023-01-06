В IIHF рассказали, когда обсудят возможность возвращения России на ЧМ
Конгресс IIHF в мае обсудит возможность возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионаты мира
Цюрих, Швейцария, 6 января, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Возможность возвращения сборных России и Белоруссии на международные соревнования обсудит конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в мае. Об этом 6 января сообщил президент IIHF Люк Тардиф.
Maksim Konstantinov/Global look press
Сборная России по хоккею
«Подтверждаю, что такое решение будет принято на конгрессе в Финляндии в мае», — сказал Тардиф.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, IIHF не включила сборные России и Белоруссии в состав групп на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2024 года.