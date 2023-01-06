Мелитополь, 6 января, 2023, 18:46 — ИА Регнум. В православных храмах Запорожской области Рождественские церковные богослужения пройдут до 19:00. Из-за действующего военного положения в регионе все ночные службы отменены, сообщил 6 января врио губернатора области Евгений Балицкий.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время Рождественского богослужения

В канун Рождества в церквях и храмах прошли профилактические рейды, направленные на обеспечение безопасности прихожан. Сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям осмотрели эвакуационные выходы, провели инструктажи, обозначили механизм действий при ЧС. Полиция проверила на антитеррористическую защищенность места массового пребывания людей.

Врио главы Запорожской области поздравил земляков с Рождественским сочельником и призвал не забывать о террористической опасности даже в праздники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике в канун Рождества усилили меры безопасности из-за угрозы диверсий со стороны Украины.

Читайте также: Успенский собор Киево-Печерской лавры на Рождество отдали раскольникам