Херсон, 6 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Сутки перемирия ничего не изменят на фронтах, но сохранят жизни солдат. Об этом 6 января заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«За одни сутки ничего не изменится на фронтах, а солдаты, находящиеся (пока) по разные стороны соприкосновения, останутся живыми», — написал Сальдо.

Он добавил, что режим прекращения огня является не перемирием, о котором заговорили представители Киева, а жестом доброй воли.

По его мнению, большая часть военнослужащих ВСУ не хочет воевать, но их начальники продолжают отдавать преступные приказы на обстрел мирных городов.

По словам Сальдо, в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины, Донецк подвергся демонстративному варварскому обстрелу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти ДНР заявили, что 6 января ВСУ трижды обстреляли Донецк после начала действия режима прекращения огня.