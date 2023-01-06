В Херсонской области нашли еще один схрон с боеприпасами
Голая Пристань, Херсонская область, 6 января 2023, 17:54 — REGNUM В заброшенном доме в Голой Пристани (Херсонская область) сотрудниками полиции обнаружен склад с боеприпасами, сообщили 6 января в региональном управлении МВД.
Найдено более тысячи патронов, три корпуса ручных гранат и взрыватель.
Днем ранее сорудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами в Скадовском районе области. Предполагается, что он принадлежал диверсантам.
В декабре 2022 года была пресечена попытка проникновения в Херсонскую область нескольких ДРГ с территории Украины. 4 и 6 января в Министерстве обороны сообщили об уничтожении восьми диверсионно-разведывательных групп в зоне проведения специальной военной операции.
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