Голая Пристань, Херсонская область, , 17:54 — REGNUM В заброшенном доме в Голой Пристани (Херсонская область) сотрудниками полиции обнаружен склад с боеприпасами, сообщили 6 января в региональном управлении МВД.

Оружие ВСУ © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Найдено более тысячи патронов, три корпуса ручных гранат и взрыватель.

Днем ранее сорудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами в Скадовском районе области. Предполагается, что он принадлежал диверсантам.

В декабре 2022 года была пресечена попытка проникновения в Херсонскую область нескольких ДРГ с территории Украины. 4 и 6 января в Министерстве обороны сообщили об уничтожении восьми диверсионно-разведывательных групп в зоне проведения специальной военной операции.

Читайте развитие сюжета: В ЛНР обнаружен схрон, содержимое которого предназначалось для диверсий ВСУ