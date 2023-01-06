Вашингтон, 6 января, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Удары Вооруженных сил России по объектам энергетики Украины доказали свою эффективность. Об этом 6 января сообщил обозреватель американского журнала Foreign Affairs Барри Позен.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Больше всего тревожит то, что Москва знает, что делает. Российские солдаты наносят удары по малому количеству целей относительно небольшим количеством оружия, однако добиваются непропорционально высоких результатов», — говорится в статье.

По мнению автора, выведение из строя электросетей Украины лишает ВСУ систем ПВО, управления и сбора разведданных. Позен уверен, что переход на генераторы снизит работоспособность сетей, увеличит потребность в топливе, а также создаст множество тепловых сигнатур на карте.

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Обозреватель издания также сообщил об альтернативных издержках. Он отметил, что националисты бросают все силы на защиту энергообъектов от ракетных ударов, а западные страны тратят средства на поставки ПВО и генераторов.

Отметим, что с полудня 6 января Россия ввела режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Он будет действовать 36 часов. Перемирие даст возможность православным христианам встретить Рождество. При этом в Киеве резко отвергли предложение Москвы также приостановить огонь, отрицательно прокомментировали инициативу и спикеры из западных стран.

В Киеве 6 января дважды объявляли воздушную тревогу, поднималась в небо авиация ВСУ. Однако ввиду отсутствия реальных угроз сигнал тревоги отменили. Тем временем киевские боевики выпустили после начала перемирия по российским территориям десятки снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал жителей страны готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающихся холодов.

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