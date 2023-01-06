Астана, 6 января, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Автомобили с пассажирами, которые несколько дней были заблокированы в Алматинской области Казахстана в результате снежного заноса, эвакуировали. Об этом 6 января сообщает RТ.

Brainparking.com Снежные «пробки»

По информации журналистов, во время бурана 3 января порядка 40 автомашин застряли в районе Бартогайского водохранилища, с того момента спасатели пробивали к ним дорогу.

Уточняется, что те автомобили, которые находились рядом с основной трассой, были вызволены из снежного плена быстрее.

Отмечается, что эвакуацию осложнили три сошедшие лавины. В результате обошлось без пострадавших.