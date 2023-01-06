Варшава, 6 января, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Армия Польши становится самой мощной в Европе. Об этом 6 января заявил польский министр обороны Мариуш Блащак в интервью TVP Info.

U.S. Army Europe Польские военные

«Мы будем самой сильной армией в Евросоюзе. Более того, мы уже можем прочитать в зарубежной прессе, что строим самую сильную армию в Европе», — сказал Блащак.

По его словам, Польша стоит на пути создания 300-тысячной армии — в конце 2022 года под ружьём было 164 тыс. поляков, а в 2015-м — всего 95 тыс.

Также он рассказал, что в 2022 году в Польшу поступили американские ЗРК Patriot и турецкие беспилотники Bayraktar, а в 2023-м в стране окажутся танки Abrams, РСЗО HIMARS и Chunmoo, самолёты FA-50, вертолёты AW101 и другие виды вооружений.

Он добавил, что польское правительство ставит целью не только укрепление своей армии, но и поддержку киевского режима для недопущения очередной волны мигрантов.