Донецк, 6 января, 2023, 17:48 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики в канун Рождества усилены меры безопасности из-за угрозы диверсий со стороны Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По данным источника, ВСУ попытаются что-то предпринять в канун православного праздника. Ранее неоднократно боевики киевского режима обстреливали храмы и осуществляли другие акты терроризма.

«Даже по их заявлениям о том, что мы якобы готовим провокации, можно смело сказать, что украинской стороной уже подготовлен план диверсий. Но мы держим ухо востро, усилили меры безопасности и сделаем всё, чтобы ничего у них не получилось», — заверили в милиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января СБУ провела обыски в нескольких православных храмах и монастырях. Было заявлено об обнаружении «пророссийских» листовок и «прокремлевской литературы». Сотрудникам епархий могут быть предъявлены обвинения в «нарушении равноправия граждан» (ранее они также предъявлялись по статье «государственная измена»).

В Рождество «службу» в Успенском соборе лавры проведут раскольники из «Православной церкви Украины».

По мнению главы этой организации, вся Киево-Печерская, а также Почаевская лавра «со временем» будет принадлежать «Православной церкви Украины».

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