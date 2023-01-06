Владивосток, 6 января, 2023, 17:38 — ИА Регнум. В Приморском крае семь человек получили ранения в ДТП на трассе «Артем — Находка — Порт Восточный», сообщили 6 января в региональном главке МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что на автодороге столкнулись Subaru Forester и джип Toyota Prado. Водитель Toyota допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с Subaru.

«Пострадало семь человек, включая троих детей», — сообщили в ведомстве.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы женщина-водитель джипа и ее двое пассажиров, а также водитель Subaru Forester и шестилетний ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пять человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в населенном пункте Марий Эл. Дорожно-транспортное происшествие произошло населенном пункте Медведево на улице Логинова. В момент столкновения с грузовиком в рейсовом автобусе ехали 12 человек. Пострадавшим оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.