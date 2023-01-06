Нью-Йорк, США, 6 января, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Государственный департамент США удовлетворил запрос руководства Турции об изменение в своих официальных документах название этого государства так, чтобы его писали в соответствии с турецкими фонетическими нормами. Об этом пишет The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Издание приводит слова официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который заявил, что в нарушение практики госдеп будет использовать предложенное правительством Турции написание Türkiye вместо Turkey.

Прайс отметил, что американский совет по географическим названиям согласовал новое название, которое будет использовать в дипломатическом, официальном, двустороннем контекстах и в публичных сообщениях госдепартамента. Уточняется, что данное решение было принято после соответствующего запроса посольства Турции.

Отмечается, что американские государственные ведомства и агентства уже начали использовать новое написание.

Ранее СМИ сообщали, что ООН изменила название Турции по просьбе главы турецкого МИДа.