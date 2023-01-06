Москва, 6 января, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Драка двух тигриц произошла во время представления в Кисловодском цирке из-за аномально тёплой погоды. Об этом говорится в сообщении Росгосцирка, опубликованном на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Gellinger Тигр

На глазах у зрителей 5 января одна из тигриц, 9-летняя Джина, внезапно напала на более старшую самку Эру. Представление пришлось остановить. Эра серьёзно поранила Джину, за жизнь тигрицы борются опытные ветеринары.

«Специалисты считают, что у нападавшей самки из-за аномально тёплой погоды на юге России период охоты начался раньше, чем обычно», — пояснили в Росгосцирке.

По словам дрессировщика Ярослава Запашного, предугадать такое поведение Джины было невозможно, ранее в этот день тигры отлично выступали. Джина следовала инстинкту и пыталась доказать старшей тигрице свое превосходство.

«К сожалению, в природе такие драки чаще всего происходят со смертельным исходом, и это норма для тигров», — сказал Запашный.

Зрители в ходе схватки животных не могли пострадать, заверили в организации, так как весь манеж обнесён металлическим ограждением.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в цирке Сочи лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко. На помощь артисту пришла его жена и коллега Ольга Борисова, серьёзных травм он не получил.

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