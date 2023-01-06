Донецк, 6 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. ВСУ днем 6 января дважды за пять минут обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По окраинам Горловки и Донецка было выпущено 10 снарядов «натовского» калибра (155 мм).

5 января патриарх Кирилл выступил с инициативой прекратить огонь на Рождество. Позднее президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

В Кремле предложили Киеву принять аналогичное решение. Высокопоставленные киевские политики заявили, что делать этого не будут. Территория ДНР обстреливается 6 января не менее активно, чем обычно.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее пояснил, что режим прекращения огня обозначает лишь отказ от наступательных действий, армия готова ответить на любые провокации ВСУ и их попытки занять более выгодные рубежи.