Нью-Йорк, США, 6 января, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приветствовал прекращение огня со стороны России на Рождество.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

«Объявление Российской Федерацией о 36-часовом прекращении огня, начинающемся с полудня на Украине, является долгожданной новостью», — написал он в Twitter.

Гриффитс добавил, что прекращение огня даст возможность направить гуманитарный конвой людям, до которых ООН не могла добраться из-за боев.

Как сообщало ИА REGNUM, пятого января патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил объявить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

После этого президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на этот период. Киевский режим отверг данную инициативу, а глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила российскую сторону в намерении продолжать бои.