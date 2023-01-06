Киселёв заявил, что с журналистом Маратом Касемом пропала связь

Москва, , 17:14 — REGNUM Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем перестал выходить на связь, у него отобрали телефон, заявил 6 января гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Дмитрий Киселёв у посольства Латвии © Сергей Фадеичев/ТАСС

Напомним, в Москве у латвийского посольства в пятницу, 6 января, прошла акция в поддержку арестованного спецслужбами репортёра Касема.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с призывом обеспечить защиту прав задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik.

Москалькова считает применение уголовной репрессии в отношении Касема покушением на свободу слова и нарушением международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов.

Читайте также: ООН изучит дело задержанного в Латвии репортёра Sputnik