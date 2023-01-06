Брюссель, 6 января, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Инициатива России о рождественском прекращении огня должна сопровождаться «выводом войск и военной техники с территории Украины». Такое мнение выразил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Марокко.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По его словам, предложение о прекращении огня «не заслуживает доверия».

«Нужно увидеть конкретные вещи и действия на земле. Необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины», — сказал он, добавив, что без вышеупомянутых действий дынная инициатива выглядит как «попытка выиграть время для группировки войск».

Ранее в постпредстве России при ЕС сообщили, что тот факт, что Брюссель отторгает инициативу России о 36-часовом рождественском перемирии, говорит о том, что идеи, которые были положены в основу Европейского союза, чужды современным европейским политикам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ киевского режима прекратить огонь на Рождество. По его словам, «свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности», они понимают только грубую силу и «визгливо требуют жратву от хозяев».