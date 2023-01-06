Москва, 6 января, 2023, 17:07 — ИА Регнум. На уходящей неделе telegram-каналы России писали про курьезы со встречей Нового года, первых претендентов на звание «грабитель года» и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Enrique Dans Рысь

Центральный федеральный округ

На Красной площади накануне Нового года мужчина хотел поджечь новогоднюю елку. К преступлению злоумышленник подготовился основательно: взял с собой канистру с бензином, даже успел облить елку, но полиция помешала ее поджечь. Злоумышленника задержали. «Новый год спасен!», — обрадовался канал «Молния. Москва».

Хотя зима в столичном регионе все больше напоминает дождливую осень и не часто балует морозами, любителей дорогих шуб становится все больше. И каких! «Рай и мкАД» пишет, что самая дорогая шуба в 2023 году обошлась жителю Подмосковья в 17,7 млн рублей. Она была из меха канадской рыси. Более того, в целом спрос на шубы, как из натурального, так и из искусственного меха, вырос в три раза по сравнению с 2021 годом. И это — несмотря на глобальное потепление за окном.

Северо-Западный федеральный округ

Битву в духе «Мортал Комбат» показали прохожим зевакам на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Подрался могучий стрелец с секирой и Дед Мороз со своим посохом. Что они не поделили, неизвестно, рассказывают «Невские новости». Но потасовка вышла эпичная, тем более, в ней приняли участие и еще несколько аниматоров. Всех этих былинных, сказочных и легендарных персонажей пришлось разнимать сотрудникам петербургской полиции.

Уже к вечеру 1 января у мусорных баков стали появляться первые елки. «Записки декабриста» решили напомнить жителям Ленобласти и Петербурга, что новогодние елки можно сдать на переработку. В рамках акции «Елки, палки и щепа» здесь откроются пятьдесят пунктов приема елок. Деревья отправят на переработку, получившуюся щепу передадут в конюшни, приюты и питомники для животных на подстилку, подкормку, а также на удобрение городских клумб.

Вечером 31 декабря жительница поселка Некрасово в Калининградской области не к добру вспомнила, что бывший молодой человек задолжал ей пять тысяч рублей. Она потребовала долг, но мужчина вернуть его отказался. «Калининград №1» пишет, что дама разозлилась, взяла в сарае топор и зарубила машину бывшего возлюбленного. Начало Нового года она встретила с иском на 80 тысяч рублей и уголовным делом…

О суровой северной елке пишут «Усы Печорина». Стоявшая на улице Сыктывкара елка от порыва ветра упала на асфальт, но не перестала мигать гирляндами даже после падения. Столь же суровые, как елка, прохожие без лишних слов подняли дерево, и оно снова стало радовать жителей города.

«ТопГан» порадовал читателей неожиданной новостью из Петрозаводска. В конце декабря здесь открылся первый во всем Северо-Западном регионе вытрезвитель. В новогоднюю ночь он оказался невостребованным. За помощью никто не обращался, полиция тоже никого не доставила. Культурные люди живут в столице Карелии.

Приволжский федеральный округ

В нижегородском Бору прошел целый фестиваль дедов морозов. «Нижний гиперболоид» передает, что несколько десятков сказочных дедов в праздничных костюмах прошли по городу парадом.

В Казани хоккейный болельщик выиграл миллион рублей! Он с одного конца ледового поля загнал шайбу в отверстие на другом конце. Отверстие было размером ровно с саму шайбу. Такой конкурс проводится не первый год. Но, конечно, не каждый год увенчивается успехом. «Татмедиа» передает, что в прошлый раз шайбу загнали в крохотную «лунку» в 2018 году.

В центре города Кузнецк Пензенской области упала главная елка, причем в день, когда мэр города подал в отставку. «Сурский край» предлагает увидеть в этом символизм и построить на идее «починки всего», в том числе елки, предвыборную кампанию кандидатов.

В Саратовской области в первые минуты Нового года родилась тройня! Трое братьев появились на свет почти под бой курантов: в 00:01, 00:02 и 00:03. Они втроем стали первыми новорожденными в регионе, пишет «Саратовщина».

Южный федеральный округ

«Анапское Черноморье» рассказывает о трагедии, которая едва не случилась в Новый год в Анапе. В квартиру, в комнату двухлетней девочки, разбив окно, влетел новогодний фейерверк. Родители заметили, что из комнаты пошел дым, потушили пожар своими силами. Виновник происшествия не найден, увы.

Северо-Кавказский федеральный округ

Дагестан все быстрее преобразуется в серьезный и комфортный туристический регион. «Что там у дагестанцев?» передает, что в Махачкале уже открыли специальный отель для кошек. Расценки не очень высокие: суточное размещение обойдется в 500 рублей.

Уральский федеральный округ

Из Екатеринбурга пришла первая серьезная заявка на статус «ограбление года». Во время празднования Нового года пьяный мужчина разбил голову знакомой, вызвал ей «скорую». Когда прибыли медики, мужчина подрался с водителем «скорой», победил, сел за руль машины и уехал. «Екатеринбург №1» пишет, что полиция быстро нашла брошенную «скорую» и угонщика, которого немедленно задержала.

Сибирский федеральный округ

Бракованная елка оказалась в новом парке «Арена» в Новосибирске. Не прошло и недели после ее установки, как подсветка елки стала отключаться, сообщает «Атас. Сибирь». Причем частями. Дерево напоминает экран с «битыми» пикселями. Соседняя надпись «Новосибирск 2023» оказалась под стать — то потухнет, то загорится.

«Томский очкарик» узнал, что Томская область получит больше 20 миллионов рублей на «Праздник топора». Под этим громким названием скрывается фестиваль народных ремесел, во время которого показывают и делают деревянные скульптуры.

Дальневосточный федеральный округ

«КП-Якутия» передает, что в Якутске пьяный парень украл в магазине платежный терминал. Зачем он ему понадобился, молодой человек и сам объяснить не может. Говорит, был пьян и ничего не помнит, но раскаивается.

В Магадане прошли первые в мире соревнования по виртуальным велогонкам. Участники «ехали» на велотренажерах по красивым виртуальным маршрутам со всеми атрибутами компьютерной игры — препятствиями и наградами в виде найденных сокровищ. «Колыма — это не только золото. Это еще и реализация творческих способностей талантливой молодежи», — передает «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 13 января.