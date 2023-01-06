Самара, 6 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Самара приняла первых военнослужащих, получивших ранения при ударе ВСУ по Макеевке и направленных в местный госпиталь. Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил 6 января на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Samregion.ru Дмитрий Азаров

«В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь», — написал Азаров.

По его словам, раненых военнослужащих регион будет принимать постепенно, по мере того, как врачи разрешат их транспортировать. Некоторые бойцы направлены в госпиталь в Санкт-Петербурге.

Ранее в пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что регион примет примерно 60-70 раненых военных. Тех, кому потребуется специализированное лечение, направят в Москву и другие регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь украинские боевики выпустили по зданию с российскими военными в Макеевке шесть реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» (HIMARS). Погибли 89 военнослужащих.

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