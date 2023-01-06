Москва, 6 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Политика в итоге всегда господствует над экономикой, в этом состоит важнейший урок 2022 года. Об этом 6 января написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По его словам, изменения на рынках являются всего лишь неумолимым следствием политических процессов.

«Важнейший урок 2022 года в этом смысле состоит в том, что политика в итоге всегда господствует над экономикой, какими бы вескими ни были экономические факторы», — написал Пушков.

В качестве подтверждения он привёл слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая несколько лет назад заявила: «Политика важнее экономики».

Он отметил, что экономические связи между державами не помешали состояться двум мировым войнам. А сегодня военное столкновение между США и Китаем может быть заторможено, но не предотвращено наличием полутриллионного товарооборота между ними.

Пушков отметил, что это может произойти, если возникнет острый кризис вокруг Тайваня при отказе и США, и Китая отступить от своих политических доктрин, которые противоречат друг другу.