Киев, 6 января, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Вся Киево-Печерская, а также Почаевская лавра «со временем» будет принадлежать раскольнической «Православной церкви Украины», заявил 6 января глава этой организации Епифаний.

Zuma\TASS Киево-Печерская лавра

Он выразил надежду на то, что государство продолжит передавать «ПЦУ» православные храмы и что часть братии канонической Украинской православной церкви присоединится к его организации.

Как сообщалось ранее, раскольники получили право провести рождественское «богослужение» в Успенском соборе лавры. Руководители канонической православной церкви назвали это мероприятие позором и рейдерским захватом лавры при поддержке властей.

Украинские власти не стали продлевать договор с УПЦ об аренде лавры, который истек в конце 2022 года, и решением «музейной комиссии» лишили православных христиан Украины одной из главных церквей.