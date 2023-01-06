Севастополь, 6 января, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В Севастополе из-за ухудшения погоды приостановили работу морского пассажирского транспорта, сообщает 6 января пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Сергей Мальгавко/ТАСС Севастополь

В телеграм-канале ведомства говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий с 13:00 приостановлено движение морского пассажирского транспорта по маршруту Артиллерийская бухта — Радиогорка.

Катера на линии Графская пристань — Северная курсируют по расписанию, уточнили в дирекции.

По прогнозу метеослужб, в Севастополе 7 января ожидается облачная преимущественно без осадков погода. Ночью скорость северного ветра достигнет 10–15 м/с, днем — от 6 до 11 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается +2… +4 градуса.

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