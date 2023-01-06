Киев, 6 января, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Правительство Украины разорвало соглашение с правительством России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М. Об этом 6 января сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Он отметил, что соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Уточняется, что данное соглашение было прекращено из-за глобальных изменений обстоятельств, которые сделали невозможным проведение украинским разработчиком (конструкторское бюро «Южное») и производителем (производственное объединение Южный машиностроительный завод) сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, которые находятся в эксплуатации в России.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ФРГ призвали не связывать решение о поставках оружия Киеву с перемирием.