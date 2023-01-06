Берлин, 6 января, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Германия направит киевскому режиму отдельный зенитный ракетный комплекс Patriot, а не из числа тех, что были предназначены для Польши. Об этом 6 января сообщил журналистам официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Tokoro_ten Patriot PAC-3 MSE

«Эта система будет направлена на Украину в дополнение к тем трём системам, которые отправят в Польшу. Это другая система», — сказал Хебештрайт на брифинге.

Он добавил, что Германия на своей территории проведёт для киевских боевиков обучение по работе с этой системой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель кабмина ФРГ заявил, что Германия намерена отправить киевскому режиму около 40 боевых машин пехоты Marder.