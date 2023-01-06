Берлин, 6 января, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Между решением Германии о поставках тяжелых вооружений киевскому режиму и заявлением России о режиме тишины нет никакой связи, заявил 6 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия киевскому террористическому режиму

«Нет никакой связи вообще», — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия намерена отправить на Украину порядка 40 боевых машин пехоты Marder.

В посольстве России в Берлине назвали очередным шагом к эскалации решение о поставке киевскому режиму БМП Marder и дополнительной батареи зенитного ракетного комплекса Patriot.

Пятого января патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил объявить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

После этого президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на этот период. Киевский режим отверг данную инициативу, а глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила российскую сторону в намерении продолжать бои.