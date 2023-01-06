Ульяновск, 6 января, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Восьмилетний мальчик погиб в Ульяновске в результате падения в открытый канализационный колодец. Возбуждено уголовное дело, сообщает 6 января пресс-служба следственного управления СКР по Ульяновской области.

Tookapic Колодец

Трагедия произошла 5 января в Железнодорожном районе Ульяновска. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

В региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что узнали о пропаже ребёнка в 21:46 по местному времени, но уже в 22:02 из полиции сообщили, что его нашли мёртвым.

«Мальчика нашли, погиб. Упал в открытый люк. Там снегом присыпало, не видно, наверное, было», — говорится в сообщении на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».