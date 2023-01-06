Будапешт, 6 января, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Оплатить вовремя за отопление и другие жилищно-коммунальные услуги не смогли в 2022 году более четверти опрошенных жителей 27 стран Евросоюза. Соответствующие результаты 6 января приводит будапештский исследовательский центр Szazadveg («Конец столетия»).

Люк Филдес. Голодные и бездомные (фрагмент). 1874

По данным венгерских социологов, более 100 млн человек из-за роста цен на газ и электроэнергию не смогли обеспечить нормальную температуру в своих домах. Каждый четвёртый опрашиваемый хотя бы раз за последний год не оплатил вовремя счёт за коммунальные услуги из-за отсутствия денег.

Тяжелее всего ситуация в Греции, где 56% участников опроса подтвердили, что не могут в достаточной мере обогреть своё жильё. Меньше всех сложности испытывают граждане Финляндии, Венгрии, Австрии и Дании.

Опрос проводился с 13 октября по 7 декабря. Его участниками стали не менее тысячи человек в каждой из 27 стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Евросоюза намерено в 2023 году принять новый закон о мерах повышения энергоэффективности.

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