Вашингтон, 6 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на встрече с членами кабинета не сразу вспомнил о том, какое именно вооружение Вашингтон пообещал отправить Киеву. Трансляция совещания опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Whitehouse.gov Джо Байден

В ходе своей речи американский президент сделал длительную паузу, пытаясь вспомнить название вооружения, которое было обещано киевскому режиму. Однако вспомнив название ЗРК, Байден заверил, что эти комплексы хорошо работают.

«Германия также объявила, что сегодня она собирается предоставить украинцам, э-э-э-э, для борьбы с воздушными атаками, системы Patriot», — сказал Байден.

Ко всему прочему, хозяин Белого дома заявил, что конфликт на Украине находится «на критически важном этапе». Он также рассказал об ощутимой эффективности американских зенитных ракетных комплексов, поставленных на Украину, несмотря на то, что по официальным данным, батареи туда не были доставлены.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры ФРГ и США — Олаф Шольц и Джо Байден подтвердили готовность продолжать всесторонне поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». В том числе они анонсировали новые поставки в страну боевых машин.

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