Москва, 6 января, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Социальный фонд России назначил единое пособие на 80 тысяч детей до 17 лет. Об этом 6 января сообщает пресс-служба этого фонда.

Захар Степанов ИА REGNUM Пособие можно получить только на счет

По информации пресс-службы, первые выплаты семьи смогут получить на следующей неделе.

Уточняется, что в фонд поступило порядка 670 тысяч заявлений на эту выплату. Принимать заявления начали с 28 декабря на портале госуслуг. Рассматривать заявления сотрудники фонда начали 3 января, сейчас уже одобрены выплаты на 80 тысяч детей до 17 лет. Деньги будут перечисляться на счет, который был указан при оформлении.

Отмечается, что кроме этого, выплаты получат 1,5 тысячи беременных женщин, по заявлениям которых также было вынесено положительное решение.

По информации фонда, в первые дни 2023 года были одобрены выплаты на 33 тысяч первенцев до трех лет, которые появились в семьях до конца 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, две ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, ежемесячную выплату по беременности.

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