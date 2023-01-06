Киев, 6 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. СБУ провела обыски в нескольких православных храмах и монастырях, сообщили представители спецслужбы 6 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Обыски, в частности, прошли в Кировоградской, Днепропетровской и Ровненской областях, а также на временно оккупированной Киевом части Херсонской области.

В СБУ заявили об обнаружении «пророссийских» листовок и «прокремлевской литературы». Сотрудникам епархий могут быть предъявлены обвинения в «нарушении равноправия граждан» (ранее они также предъявлялись по статье «государственная измена»).

Как сообщалось ранее, власти Украины не продлили канонической православной Церкви договор аренды храмов Киево-Печерской лавры. В Рождество «службу» в Успенском соборе лавры проведут раскольники из «Православной церкви Украины».