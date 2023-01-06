Нижний Новгород, 6 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих, провалившихся в подвал с кипятком, сообщили 6 января в региональном главном следственном управлении СКР.

Https://vk.com/spb_today Прорыв трубы

По данным следствия, ночью 6 января в многоквартирный жилой дом по улице Азовской прибыли работники подрядной организации по заявке о прорыве трубы горячего водоснабжения.

Во время спуска в подвал сломалась лестница, в результате чего два работника упали в горячую воду. От полученных ожогов мужчины скончались на месте.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть двух лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли в результате обрушения башенного крана в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. В результате падения башенного крана смертельные травмы получили два человека — крановщик и рабочий. Они погибли до приезда бригады медиков.

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