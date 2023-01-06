Москва, 6 января, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

skeeze Хоккей

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Владислав Кодола и Якоб Лилья. У «Куньлуня» точными бросками отметились форвард Томаш Юрчо и защитник Джейк Челиос.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Динамо». Решающий бросок исполнил нападающий Джордан Уил.

На сегодняшний день «Динамо» занимает четвёртое место в Западной конференции, на счету команды 62 очка. «Куньлунь» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 37 очками.

Читайте также: «Амур» одержал вторую подряд победу над «Барысом» в КХЛ