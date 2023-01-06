Киев, 6 января, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал жителей страны готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающихся холодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

«Сегодня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление, дефицит в энергосистеме увеличится», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ночь с 6 на 7 января в столице ожидается существенное похолодание. Синоптики прогнозируют температуру воздуха около одиннадцати градусов мороза.

Читайте также: В Киеве из-за похолодания все службы перешли на усиленный режим работы

Как сообщало ИА REGNUM, Украина, по данным киевских энергетиков, потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации. Нагрузка на энергосистему будет сохраняться в течение всего года. В связи с этим правительство рассматривает возможность создания децентрализованной энергосистемы.