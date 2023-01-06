Хабаровск, 6 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Амур»

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Амура» Сергей Дубакин. Вратарь Евгений Аликин сыграл «на ноль», отразив 37 бросков.

На сегодняшний день «Амур» занимает девятое место в Восточной конференции, на счету команды 46 очков. «Барыс» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 46 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января «Амур» одержал победу над «Барысом» в серии буллитов со счётом 4:3.