Амстердам, 6 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Российский арт-дилер Александр Левин был найден мёртвым в Амстердаме в 2013 году, но опознали его только сейчас. Об этом сообщает 6 января издание NL Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Труп мужчины в синем пластиковом пакете извлекли из реки Эй в Амстердаме 30 января 2013 года. Личность погибшего установить не удалось. К этому делу полицейские вернулись через восемь лет и выяснили, что убитый — 65-летний гражданин России, торговавший предметами искусства. В Нидерландах он прожил длительное время.

Правоохранители не хотели раскрывать имя убитого, пока не проинформируют его семью. Но в условиях антироссийских санкций контактов с российскими коллегами у них нет. Имя жертвы обнародовали в надежде, что его родственники сами свяжутся с полицией Нидерландов.

Расследование убийства продолжается. Предположительно, расправиться с торговцем могли бандиты или спецслужбы.

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