Киев, 6 января, 2023, 16:12 — ИА Регнум. На Украине объявили отбой воздушной тревоги по всей территории страны. Об этом 6 января сообщается на официальном ресурсе по оповещению населения.

Цитата из видео «Украинские нацисты бьют по мирным кварталам» ВСУ

По информации украинского СМИ «Страна», взрывов на территории Украины зарегистрировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Вооруженные силы Российской Федерации с 12:00 6 января объявили 36-часовое перемирие и приостановили удары по противнику. При этом артиллерия ВСУ выпустила по территории ДНР за этот период более 20 снарядов.

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