Москва, 6 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. В России в 2023 году ожидают роста объёма грузоперевозок до 118,8 млн тонн, объёма перевозок пассажиров — до 10,9 млн человек, сообщает 6 января пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

В навигацию 2022 года, по предварительным итогам, перевезено 117,2 млн тонн грузов, что на 6,4% превышает результат 2021 года. Анализ показывает, что в прошлом году значительно возрос грузопоток угля, зерна, комбикорма и строительных материалов.

С 2023 года перед внутренним водным транспортом страны стоят задачи по реализации транспортной стратегии до 2030 года, в которой определены мероприятия и сроки их выполнения, а также целевые показатели.

Планируется увеличение пропускной способности опорной сети внутренних водных путей на 10 млн тонн нарастающим итогом. Для этого предусмотрено увеличение протяженности внутренних водных путей: с гарантированными габаритами судовых ходов на 343 км, оборудованных средствами навигационной обстановкой на 926 км и с круглосуточным движением судов на 761 км.

Предпринимаемые меры должны отразиться на эффективности работы за счёт сокращения рейсооборота, на отдельных участках увеличить загрузку судов, обеспечить безопасные подходы к портам и причалам общего пользования.

Также запланировано проведение капитального ремонта на 38 объектах инфраструктуры внутренних водных путей и на 65 судах технического флота.

Одной из важнейшей отраслевой задачей останется устранение лимитирующих участков на реках Волга и Дон.

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