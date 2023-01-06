Нью-Йорк, США, 6 января, 2023, 15:59 — ИА Регнум. У российского хоккеиста Артемия Панарина и его супруги Алисы Знарок родился сын. Об этом 6 января сообщил тренер и бывший хоккеист Алексей Ковалёв.

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«Сейчас к Артемию так легко в гости не зайдешь. У него пополнение в семье», — приводит слова Ковалёва «Матч ТВ».

Сам хоккеист не сообщал о рождении ребёнка.

В 2020 году Панарин женился на Алисе Знарок, которая является дочерью бывшего главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка.

Напомним, с 2019 года Панарин выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».