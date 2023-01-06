Ватикан, 6 января, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск 6 января поздравил христиан Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова.

Гюстав Доре. Сочельник

Он обратился к верующим после мессы в торжество Богоявления.

Как сообщалось ранее, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своем рождественском послании призвал верующих в нынешние непростые времена «подтверждать верность своему христианскому призванию и являть друг ко другу любовь».

Патриарх поздравил верующих с наступающим Рождеством, пожелал неоскудевающей радости и благополучия домам и семьям, крепости сил и щедрой помощи.