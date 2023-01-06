В США заявили, что Польша намерена нарушить запрет НАТО по Украине
Польша намерена захватить часть Украины в обход НАТО, заявили в США
Вашингтон, 6 января, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Заявления политиков Польши указывают на стремление Варшавы аннексировать Западную Украину, что противоречит интересам Североатлантического альянса, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник считает, что польские власти хотят вернуть былое величие при помощи возращения территорий, которые тогда были в составе Речи Посполитой.
Напомним, ранее обозреватель портала Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Крамер сообщила, что польские власти ведут подготовку плана масштабного удара, целью которого является захват Западной Украины и проведение на этих территориях в мае 2023 года референдума.
По словам обозревателя, глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский давно готовится к захвату западной части Украины.
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