Вашингтон, 6 января, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Заявления политиков Польши указывают на стремление Варшавы аннексировать Западную Украину, что противоречит интересам Североатлантического альянса, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Польская оккупация Украины

«Они хотят вернуть контроль над потерянными землями, — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom. — Это противоречит целям НАТО, я сомневаюсь, что большинство стран альянса поддержит их».

Полковник считает, что польские власти хотят вернуть былое величие при помощи возращения территорий, которые тогда были в составе Речи Посполитой.

Напомним, ранее обозреватель портала Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Крамер сообщила, что польские власти ведут подготовку плана масштабного удара, целью которого является захват Западной Украины и проведение на этих территориях в мае 2023 года референдума.

По словам обозревателя, глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский давно готовится к захвату западной части Украины.

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