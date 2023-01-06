Цюрих, Швейцария, 6 января, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Сборные России и Белоруссии не включены в состав групп на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2024 года. Об этом 6 января сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

В группу А включены сборные Канады, Финляндии, Швеции, Германии и Латвии. В группе B будут играть команды Чехии, Словакии, США, Швейцарии и Норвегии.

Молодёжный чемпионат мира — 2024 будет проходить в шведском Гётеборге.