Сборную России по хоккею не включили в состав групп на МЧМ-2024
Сборную России по хоккею не включили в состав групп на молодёжный чемпионат мира — 2024
Цюрих, Швейцария, 6 января, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Сборные России и Белоруссии не включены в состав групп на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2024 года. Об этом 6 января сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Alexey Chernyadyev
Сборная России по хоккею
В группу А включены сборные Канады, Финляндии, Швеции, Германии и Латвии. В группе B будут играть команды Чехии, Словакии, США, Швейцарии и Норвегии.
Молодёжный чемпионат мира — 2024 будет проходить в шведском Гётеборге.