Успенский собор Киево-Печерской лавры на Рождество отдали раскольникам
Киев, 6 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской ларвы проведет раскольническая «Православная церковь Украины», передают местные СМИ 6 января.
Соответствующее соглашение с раскольниками заключили руководители национального заповедника «Киево-Печерская лавра».
На данный момент речь идет о «разовой аренде» собора лавры, а не о постоянной передаче, пояснили руководители заповедника.
Руководители канонической Украинской православной церкви ранее назвали предстоящую «службу» раскольников в лавре позором и рейдерским захватом при поддержке властей.
Как сообщалось ранее, украинские власти не стали продлевать договор с УПЦ об аренде лавры, который истек в конце 2022 года, и таким образом решением «музейной комиссии» лишили православных одной из главных церквей.