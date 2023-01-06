Киев, 6 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской ларвы проведет раскольническая «Православная церковь Украины», передают местные СМИ 6 января.

Василий Верещагин. Великая церковь Киево-Печерской лавры. 1905

Соответствующее соглашение с раскольниками заключили руководители национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

На данный момент речь идет о «разовой аренде» собора лавры, а не о постоянной передаче, пояснили руководители заповедника.

Руководители канонической Украинской православной церкви ранее назвали предстоящую «службу» раскольников в лавре позором и рейдерским захватом при поддержке властей.

Как сообщалось ранее, украинские власти не стали продлевать договор с УПЦ об аренде лавры, который истек в конце 2022 года, и таким образом решением «музейной комиссии» лишили православных одной из главных церквей.