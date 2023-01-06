Харьков, Украина, 6 января, 2023, 15:41 — ИА Регнум. В Харькове демонтировали бюст председателя Совета министров Советского Союза, дважды Героя Социалистического Труда Николая Тихонова. Об этом 6 января сообщает украинское издание Kharkiv today.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

Журналисты опубликовали фото, на котором изображен пустой постамент. Ранее на нем находился бюст Тихонова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Харькове был демонтирован памятник советскому писателю Николаю Островскому. На Украине сносят памятники русскому полководцу Александру Суворову. А в Днепропетровске демонтируют памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову.

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