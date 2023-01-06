Вильнюс, 6 января, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Рождественские богослужения для всех православных Литвы будут организованы вне храмов, которые находятся в подчинении Московского патриархата. Об этом 6 января сообщило литовское радио LRT.

Джон Эверетт Милле. Рождественский сочельник. 1887

Отмечается, что рождественские богослужения будут проведены для беженцев с Украины и православных, считающих «неприемлемым молиться в храмах, находящихся в ведении Московского патриархата».

Такие службы пройдут в Вильнюсе, Клайпеде и городе Аникщяй на украинском языке. Для этого из Киева приглашён священник Георгий Коваленко.