Москва, 6 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. 6 января жители Москвы могли наблюдать редкое природное явление гало. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Anton Yankovyi Солнечное гало

«Гало происходит из-за преломления солнечных лучей в мелких кристаллах льда. В зимние морозные дни такое явление бывает очень часто…» — сказал он РИА Новости, комментируя появившиеся в СМИ фотографии солнечного гало.

Синенков также рассказал о том, при каких условиях можно наблюдать атмосферное оптическое явление.

«Чаще всего оно бывает, когда есть облака на высоте примерно от шести до десяти тысяч метров. Именно при таких погодных условиях, а сейчас именно такая ситуация в столице, наблюдается это явление», — добавил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в течение ближайших суток будет действовать антициклон.

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