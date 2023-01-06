Киев, 6 января, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Воздушная тревога по-прежнему объявлена на всей территории Украины. Об этом 6 января сообщается на официальном ресурсе по оповещению населения.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На карте регионов, где сработала система оповещения, отмечены все области Украины. По информации киевской городской военной администрации, в небе над Киевской областью работает украинская авиация.

Отметим, ВС России с 12:00 6 января объявили 36-часовое перемирие и приостановили удары по противнику.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что киевские боевики продолжили обстрелы позиций ВС России после начала действия режима прекращения огня, сообщили 6 января в Министерстве обороны Российской Федерации.