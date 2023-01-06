Киев, 6 января, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Девальвация гривны в 2023 году может превысить среднегодовой прогноз правительства. Об этом 6 января пишет украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов REGNUM Гривна

Отмечается, что правительство киевского режима закладывало в бюджет среднегодовой курс на уровне 42,2 гривны за доллар. При этом к декабрю 2023 года допускалась ещё большая девальвация — до 45,8 гривны за доллар.

При этом ожидается, что курс валюты может упасть до 50 гривен за доллар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, падение ВВП в 2022 году составило 30,4%.